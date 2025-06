Incendio nella pineta di Baia Domizia Caserta paura tra i bagnanti di uno stabilimento

Un incendio improvviso nella pineta di Baia Domizia, Caserta, ha scatenato il panico tra i bagnanti di uno stabilimento balneare. Le fiamme, alimentate dal vento e alimentate dal vento, hanno prodotto un denso fumo nero, costringendo le persone a fuggire verso la spiaggia. Vigili del fuoco e Protezione civile sono intervenuti prontamente per domare il rogo e garantire la sicurezza di tutti. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Paura tra i bagnanti di Baia Domizia, località balneare del litorale di Caserta, per un rogo divampato nella pineta a ridosso della spiaggia, che ha coinvolto uno stabilimento balneare e, a quanto si apprende, anche delle auto. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno generato un fumo nero e tanta paura tra le persone, che sono fuggite verso la spiaggia. Sul posto vigili del fuoco e Protezione civile. Le fiamme sarebbero partite in una pineta nel territorio di Cellole e alimentate dal forte vento caldo di ogg. Filmati di turisti e residenti sono stati pubblicati sui social e mostrano il grosso rogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio nella pineta di Baia Domizia (Caserta), paura tra i bagnanti di uno stabilimento

