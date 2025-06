Incendio nella notte | a fuoco un deposito di legname

L’incendio nella notte ad Arco ha seminato panico e preoccupazione tra i residenti: un violento fuoco ha devastato il deposito di legname, coinvolgendo anche macchinari e creando un danno ingente per l’azienda locale. Le cause sono ancora sconosciute, ma le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto. La comunità si stringe attorno a chi ha subito questa tragedia, auspicando che si possa presto far luce su quanto accaduto.

Notte di paura quella vissuta ad Arco, più precisamente in via Fornaci, a causa di un violento incendio che ha colpito il deposito di lavorazione di legna da ardere di un’azienda locale. Il rogo ha bruciato gran parte del legname, nell’area erano presenti anche dei macchinari. Non si conoscono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

