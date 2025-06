Incendio nei pressi del centro direzionale | fumo invade la zona

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha trasformato il cielo in un mare di fumo nero, invadendo il centro direzionale e preoccupando residenti e lavoratori. La nube minacciosa si staglia sullo skyline, creando un'immagine inquietante e richiamando l'attenzione sulla necessità di interventi tempestivi. Mentre i soccorsi sono già all'opera per domare le fiamme, si intensifica la preoccupazione per la sicurezza di tutta la città .

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio nei pressi del Centro direzionale di Napoli. A denunciarne la pericolosità è stata l'ondata di fumo nero che ha invaso i palazzi della zona allarmando i residenti. La nube è visibile da diversi punti della città e diversi cittadini hanno già . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

