Incendio in uno stabile di due piani | le fiamme partite da un magazzino

Un violento incendio ha devastato uno stabile di due piani a Pinzano al Tagliamento, iniziato in un magazzino artigianale e sfiorando la tragedia. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il fuoco ha causato danni ingenti, lasciando la comunità sotto shock. La macchina dei soccorsi è immediatamente scattata, mentre si attendono aggiornamenti sulle conseguenze dell’incendio e sulle indagini in corso.

Un grave incendio √® divampato nella notte di¬†venerd√¨ 27 giugno in uno stabile di due piani di¬†Pinzano al Tagliamento. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento,¬†sono partite da¬†un deposito di un'attivit√† artigianale che si trova¬†al piano terra causando danni ingenti all'interno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - stabile - piani - fiamme

Incendio al nono piano di uno stabile a Catania: salvati mamma, figlio e i due cani - Un incendio è scoppiato al nono piano di un edificio nel rione Librino di Catania, coinvolgendo un appartamento.

Incendio in uno stabile a Valeriano, frazione di Pinzano al Tagliamento. Ha preso fuoco il deposito di un'attività artigianale. Evitato il propagarsi delle fiamme all'abitazione al piano superiore. Vai su Facebook

Translate postLe fiamme si sono sviluppate sul balcone di una camera al secondo piano dello stabile: nessuno è rimasto ferito Vai su X

Valeriano di Pinzano al Tagliamento, incendio in uno stabile di 2 piani; Incendio nella notte a Pinzano al Tagliamento, in fiamme un deposito; Incendio in uno stabile di due piani: le fiamme partite da un magazzino.

Ore di paura ad Appignano, le fiamme devastano stabile di tre piani. Palazzina evacuata - Momenti di grande apprensione ad Appignano del Tronto, dove nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio all‚Äôinterno di una palazzina di tre piani. Come scrive lanuovariviera.it

Incendio al piano terra di una palazzina: madre e figlia si mettono in salvo, appartamento distrutto e immobile non accessibile - Ieri notte ad Appignano del Tronto si è verificato un incendio in una palazzina di tre piani. Segnala msn.com