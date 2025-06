Incendio in un’abitazione a Bibbiena | distrutta la cucina una persona in ospedale

Un incendio improvviso ha devastato un'abitazione a Bibbiena, distruggendo la cucina e mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre una persona è stata trasportata in ospedale per controlli. La comunità si stringe intorno ai coinvolti in questa difficile esperienza, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio.

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena sono intervenuti per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione a Bibbiena. Le fiamme hanno coinvolto principalmente la cucina, che è andata completamente distrutta. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area. Una persona residente è stata accompagnata all’ospedale dal personale del 118 per accertamenti, mentre l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i tecnici del Comune per le verifiche del caso. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incendio in un’abitazione a Bibbiena: distrutta la cucina, una persona in ospedale

In questa notizia si parla di: bibbiena - incendio - abitazione - distrutta

