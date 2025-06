Incendio in una azienda a Castelseprio

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 8.30 in via Gallarà per un incendio all'interno di una ditta che tratta materie plastiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in una azienda a Castelseprio

In questa notizia si parla di: incendio - azienda - castelseprio - vigili

Incendio in un'azienda di Palo del Colle: a fuoco rifiuti e materiale plastico - Un incendio è scoppiato in un'azienda di stoccaggio e lavorazione rifiuti a Palo del Colle, lungo la strada Statale 96 nel Barese.

Castelseprio, incendio in azienda: un ferito. Verifiche su materiale radioattivo Vai su X

Le fiamme sono divampate attorno alle 7,30 in un'azienda a Castelseprio e una densa nuvola di fumo si è levata dall’edificio Vai su Facebook

Violento incendio in una azienda a Castelseprio: ferito un uomo di 61 anni; Incendio in un’azienda a Castelseprio, sul posto i Vigili del fuoco; Castelseprio, incendio in una ditta di materie plastiche: un intossicato.

Violento incendio in una azienda a Castelseprio: ferito un uomo di 61 anni - Le fiamme poco prima delle 8 all'interno di una ditta che tratta materie plastiche. msn.com scrive

Incendio in un’azienda a Castelseprio, sul posto i Vigili del fuoco - Le fiamme sono divampate attorno alle 7,30 e una densa nuvola di fumo si è levata dall’edificio. Lo riporta varesenews.it