Incendio in pineta fiamme lambiscono le spiagge di Baia Domizia | bagnanti in fuga – Video

Un incendio minaccia le splendide spiagge di Baia Domizia, con le fiamme che avanzano pericolosamente lungo la pineta di Cellole. La paura si diffonde tra i bagnanti, costretti alla fuga mentre il vento caldo alimenta il rogo. Un episodio che mette in evidenza l’urgenza di interventi efficaci per tutelare natura e sicurezza. La scena rimane impressa, lasciando tutti con un senso di apprensione e voglia di conoscere gli sviluppi.

(Adnkronos) – Paura per un incendio scoppiato lungo il litorale Domizio, in provincia di Caserta. Le fiamme sono state innescate in una pineta nel territorio di Cellole e, alimentate dal forte vento caldo di oggi, stanno lambendo alcune spiagge di Baia Domizia. Filmati di turisti e residenti sono stati pubblicati sui social e mostrano il

In questa notizia si parla di: incendio - pineta - fiamme - spiagge

