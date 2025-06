Incendio al Centro Direzionale fiamme vicino mercato ortofrutticolo | nube di fumo su tutta la zona

Un drammatico incendio ha sconvolto il Centro Direzionale di Napoli, con una colonna di fumo che si è alzata minacciosa sopra le strade circostanti. Le fiamme, vicino al mercato ortofrutticolo, hanno generato preoccupazione tra cittadini e passanti. Le autorità stanno intervenendo prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, mentre si cerca di capire le cause di questo episodio. L’intera area resta sotto osservazione, e gli aggiornamenti sono in costante aggiornamento.

Incendio al Centro Direzionale a Napoli. Intorno alle 17.40 una colonna di fumo ha invaso la zona sovrastando tutte le strade circostanti. Secondo le prime sommarie informazioni, il rogo sarebbe.

