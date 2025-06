Incendio a via di Salone | fumo nero su diversi quartieri di Roma Est

Roma Est si è sollevata in un gigante nuvola di fumo nero a causa di un incendio scoppiato poco prima delle 20 in via di Salone, vicino al campo rom. Le fiamme, alimentate dai rifiuti e dalle sterpaglie, hanno generato una coltre densa e minacciosa, spinta dal vento sui quartieri circostanti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che sono intervenute per contenere il rogo e garantire la sicurezza. In attesa di aggiornamenti, restiamo informati su come evolverà questa emergenza.

