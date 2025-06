Incendio a piazza Vittorio a Roma all' angolo del giardino intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio improvviso scoppia all'angolo di piazza Vittorio a Roma, minacciando la storica torretta del cuore della città. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La scena, catturata dall'Agenzia Vista, mette in evidenza l'importanza della prontezza delle forze di soccorso di fronte a emergenze urbane. La situazione è sotto controllo, ma resta un richiamo alla vigilanza.

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2025 Le immagini dell'incendio sviluppatosi nel pomeriggio nella torretta all'angolo di piazza Vittorio a Roma. Intervengono i Vigili del Fuoco. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incendio a piazza Vittorio a Roma all'angolo del giardino, intervengono i Vigili del Fuoco

Roma, appiccano l'incendio in una struttura disabitata: "Ci stavamo annoiando" - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

