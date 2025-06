Incendio a Napoli in via Gianturco presso il Centro Direzionale in fiamme rifiuti | strade chiuse è allarme

Un violento incendio a Napoli, in via Gianturco presso il Centro Direzionale, ha generato una fitta colonna di fumo nero, mettendo in allerta la città. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti nel Rione Luzzatti, causando la chiusura di alcune strade e l’attivazione dell’allarme 232. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza mentre le autorità lavorano per domare il rogo e garantire la sicurezza dei cittadini.

