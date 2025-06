Incendio a Napoli in via Gianturco e presso il Centro Direzionale in fiamme rifiuti | strade chiuse è allarme

Un violento incendio a Napoli ha scatenato un’imponente colonna di fumo, coinvolgendo rifiuti in via Gianturco e nel centro direzionale. Le strade sono state chiuse e l’allarme 232 è stato attivato per fronteggiare questa emergenza. La città si mobilita per contenere i danni e garantire la sicurezza dei cittadini, mentre le autorità lavorano senza sosta per risolvere la situazione.

Una densa colonna di fumo si è levata a Napoli per l'incendio in via Gianturco: in fiamme rifiuti nel Rione Luzzatti, presso il centro Direzionale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio a Napoli in via Gianturco e presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme

In questa notizia si parla di: incendio - napoli - gianturco - centro

Napoli, incendio al Policlinico nell’edificio 14: evacuati pazienti - Un incendio è scoppiato questa mattina nel Policlinico Nuovo di Napoli, causando l'evacuazione di numerosi pazienti.

Incendio a Napoli in via Gianturco presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme; Grosso incendio in zona Poggioreale-Gianturco, a fuoco autorimessa. Fumo visibile a chilometri di distanza; Grosso incendio al Centro Direzionale di Napoli, enorme colonna di fumo vicino alla Tangenziale.

Incendio a Napoli in via Gianturco presso il Centro Direzionale, in fiamme rifiuti: strade chiuse, è allarme - Incomincia, purtroppo, come ogni anno, la stagione degli incendi a Napoli e provincia. Riporta informazione.it

Incendio a Napoli, rogo a Gianturco enorme colonna di fumo sulla città: strade chiuse - Un grosso incendio è scoppiato a Napoli nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno. Come scrive fanpage.it