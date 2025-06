Incendio a Baia Domizia brucia la pineta e le fiamme arrivano in spiaggia | bagnanti in fuga

Un incendio devastante a Baia Domizia scuote la tranquilla località casertana: le fiamme divorano la pineta, e il denso fumaiolo si alza minaccioso fino alla spiaggia, costringendo i bagnanti a una fuga disperata. La natura in pericolo e la comunità in allerta si uniscono in un appello urgente per contenere il rogo e aiutare chi si trova nel cuore di questa emergenza.

Incendio a Baia Domizia, Caserta: fiamme e nube di fumo che arriva fino in spiaggia, bagnanti costretti alla fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio a Baia Domizia, brucia la pineta e le fiamme arrivano in spiaggia: bagnanti in fuga

Caserta, incendio a Baia Domizia: paura tra i bagnanti del Lido Pedro - Un incendio improvviso ha scatenato il panico tra i bagnanti del Lido Pedro a Baia Domizia, costringendo molti a cercare rifugio tra le sabbie e le onde.

