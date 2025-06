Incendiate auto della polizia ferroviaria 15 perquisizioni tra gli anarchici

Un'azione decisa contro il fermento anarchico scuote Rimini, con quindici perquisizioni che mirano a fare luce su un episodio inquietante: l'incendio di due auto della polizia ferroviaria. Questa operazione rappresenta un passo importante nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta contro il terrorismo di matrice anarchica. La giustizia si muove in modo deciso: cosa si nasconde dietro questa escalation?

Quindici perquisizioni a carico di altrettanti presunti esponenti del movimento anarchico accusati di aver partecipato a vario titolo all’incendio di due auto della polizia ferroviaria fuori dalla stazione di Rimini due anni fa. L’inchiesta, guidata dal pm Stefano D’Ambruoso della Procura di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

