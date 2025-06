Incassa 30mila euro per la vendita dell' auto e sparisce | 57enne nei guai

Una truffa dall'esito sorprendente scuote Trieste e Mondragone: un giovane egiziano versa oltre 30 mila euro per un'auto e un immobile, ma il venditore, un 57enne, scompare nel nulla. La frode, orchestrata con insospettabile inganno, ora vede l’imputato denunciarato dai carabinieri. Ma cosa si nasconde dietro questa sparizione? La vicenda ancora infiamma le cronache, rivelando come spesso il desiderio di affari facili possa trasformarsi in un incubo senza fine.

Si mettono d'accordo per la compravendita di un'automobile e di un immobile, il giovane egiziano consegna più di 30 mila euro all'imprenditore, originario di Mondragone e residente a Trieste, che incassa e svanisce nel nulla. I carabinieri hanno denunciato per truffa il cinquantasettenne N.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

