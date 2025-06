Incassa 30 mila euro non consegna l' auto e sparisce | pregiudicato di 57 anni di nuovo nei guai

Una truffa che avrebbe potuto cambiare la vita di un giovane egiziano si trasforma in un incubo. Dopo aver affidato oltre 30 mila euro a un imprenditore italiano per l'acquisto di auto e immobile, il pregiudicato di 57 anni scompare nel nulla. La vicenda, ora nelle mani delle forze dell'ordine, evidenzia ancora una volta quanto siano insidiose le truffe nel mondo degli affari. Ma cosa succederà adesso?

Si mettono d'accordo per la compravendita di una automobile e di un immobile, il giovane egiziano consegna più di 30 mila euro all'imprenditore italiano che incassa e svanisce nel nulla. I carabinieri hanno denunciato per truffa un cinquantasettenne nato a Mondragone, in provincia di Caserta, ma. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

