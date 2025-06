Inaugurato il rinnovato viale Cesare Battisti Conte | Rinasce città giardino

Dopo nove mesi di lavori, il nuovo Viale Cesare Battisti si presenta come un vero e proprio gioiello per la città, con il suo restyling che valorizza il cuore pulsante del centro storico. Nonostante le polemiche sui pini marittimi e i disagi vissuti dai residenti, l’inaugurazione segna un nuovo capitolo: un’area rinnovata che riceve finalmente il meritato riconoscimento. Un biglietto da visita splendente per chi entra a Conte Giardino, pronto a sorprendere e incantare.

Nove mesi di lavori, le polemiche sui 41 pini marittimi tagliati nel settembre 2024, deviazioni e disagi per i residenti. Tutto passa in secondo piano e nel dimenticatoio di fronte ad un restyling che offre un bel biglietto da visita a chi entra nel centro storico della città dal Put, sia in auto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

