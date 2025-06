Inaugurata nel 1932 ora chiude La cartoleria dei tempi del Re | Uccisi da internet e ipermercati

In un mondo sempre più dominato dal digitale, si spegne una luce storica di Firenze. La cartoleria Marco Conti, simbolo di generazioni passate e presente di tanti studenti, chiude i battenti dopo 92 anni di storia. Daniela, testimone di un’epoca, ci racconta il ricordo di un negozio che ha resistito alle sfide del tempo, ma che ora si arrende all’avanzare di internet e degli ipermercati.

Firenze, 28 giugno 2025 – Un tempo era il negozio di riferimento per quaderni, penne, gomme e astucci, tappa fissa per generazioni di studenti della scuola elementare “Re Vittorio Emanuele”, oggi la Matteotti. A distanza di 92 anni dalla sua apertura, la cartoleria Marco Conti di viale Morgagni chiude i battenti. Lunedì sarà l’ultimo giorno per quella che è stata una delle attività di vicinato più longeve della zona. A raccontarlo è Daniela, moglie di Marco Conti, che insieme al marito ha gestito il negozio per oltre quattro decenni. “La cartoleria fu aperta nel 1932, proprio in concomitanza con l’inaugurazione della scuola, avvenuta il 28 ottobre di quell’anno alla presenza della regina Margherita – spiega – Mio marito l’ha rilevata nel 1971, io sono entrata dieci anni dopo, nel 1981. 🔗 Leggi su Lanazione.it