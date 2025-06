Inaugurata la rotonda intitolata a Gilberto Amati La sua eredità continua a vivere nell' anima della città

Inaugurata con orgoglio, la rotonda intitolata a Gilberto Amati celebra una figura fondamentale della storia culturale e imprenditoriale della Riviera Romagnola. La sua eredità vive ancora oggi, nel cuore della città , come simbolo di innovazione e passione per l'intrattenimento giovanile. Ieri pomeriggio, il 27 giugno, il Comune di Rimini ha ufficialmente dedicato questo spazio a un uomo che ha rivoluzionato il panorama locale e lasciato un segno indelebile. La sua memoria continuerà a ispirare le future generazioni.

