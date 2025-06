Inaugurata la mostra fotografica 10 anni di Women for Women Against Violence | la forza delle donne nei ritratti dell’anima

Desidero esprimere il mio sincero entusiasmo per questa iniziativa che celebra la forza e la resilienza delle donne attraverso immagini che parlano al cuore. La mostra "10 anni di Women for Women Against Violence" è un tributo alla capacità di superare le sfide e di emergere con dignità. Vi invito a scoprire i ritratti che raccontano l'anima di chi ha scelto di lottare e di non arrendersi, lasciando un'impronta indelebile nella nostra comunità.

Sarà visitabile da venerdì 27 giugno a martedì 1 luglio la mostra fotografica 10 anni di "Women for Women Against Violence": la forza delle donne nei ritratti dell’anima. L’esposizione che sarà ospitata nella sala consiliare di palazzo di città. «Desidero esprimere il mio sincero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: mostra - fotografica - anni - women for women against

Supereroi: proteggiamo i bambini. La mostra fotografica contro la pedopornografia - Il 19 maggio, l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra fotografica “Supereroi”, un'iniziativa che mette in luce l'impegno della Polizia nella lotta contro la pedopornografia.

SPAZIO APERTO: Mostra sui 10 anni di "Women for Women Against Violence": la forza delle donne nei ritratti dell’anima. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/cultura/42443/mostra-fotografica-sui-10-anni-di-women-for-women-against-violence-la-f Vai su Facebook

? "Women for Women Against Violence" Ieri, 26 giugno 2025, la Coordinatrice del Gruppo Le Imprenditrici, Francesca Di Tonno, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica dedicata alla lotta contro la violenza di gener Vai su X

A Pescara mostra fotografica “Women for Women Against Violence”; Dieci anni di Women for Women: il corpo che racconta; Una mostra che scuote le coscienze, a Roma Women for Women Against Violence.