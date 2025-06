Inaugurata alla Guizza la piastra sportiva intitolata a Matteo Toffanin

Inaugurata alla Guizza la nuova piastra sportiva dedicata a Matteo Toffanin, un momento di gioia e comunità. Tantissimi partecipanti, tra ragazzi, bambini, atleti del Petrarca Basket e Baskin, e rappresentanti delle associazioni del quartiere, hanno preso parte all’evento presso i Giardini Matteo Toffanin in Via Tassoni. Radicalmente rinnovata, questa struttura diventa ora il cuore pulsante di attività e socialità per tutti. Hanno...

INAUGURIAMO INSIEME LA NUOVA PIASTRA SPORTIVA DEL PARCO MATTEO TOFFANIN! Via Tassoni – Quartiere Guizza, Padova SABATO 28 GIUGNO 2025 ORE 10:30 Una nuova piastra polifunzionale prende vita nel cuore del quartiere Guizza! Vai su Facebook

