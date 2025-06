In vacanza in Italia con l’auto al seguito | Sfida per la mobilità

in vacanza in Italia con l’auto al seguito rappresenta una sfida cruciale per il nostro paese. Con l’overtourism che mette a rischio la sostenibilità delle destinazioni, è fondamentale trovare soluzioni innovative per gestire i flussi e garantire un turismo responsabile. La mobilità di domani dovrà coniugare libertà di scoperta e rispetto dell’ambiente, affinché le meraviglie italiane possano essere godute da tutti, oggi e in futuro.

L’overtourism rischia di avere effetti negativi anche sulla mobilità. Se n’è discusso a Bologna nel corso di un convegno promosso da Economia Pulita, ragionando sull’aumento e la durata dei soggiorni che anche nel 2025 fanno presagire nuovi record per il nostro Paese. Quasi il 50% di chi arriva in Italia lo fa su strada, il 47% in aereo, mentre rimangono marginali le quote di chi arriva via mare (1,7%) e in treno (1,9%). Anche la mobilità turistica interna vede tuttora privilegiare l’opzione stradale: l’automobile resta infatti il mezzo di trasporto più utilizzato, coprendo in assoluto, secondo gli ultimi dati Istat, quasi il 59 % dei viaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In vacanza in Italia con l’auto al seguito: "Sfida per la mobilità"

