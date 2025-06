In migliaia al Pride di Budapest | orgoglio Lgbt+ contro i divieti

Decine di migliaia di persone si sono radunate a Budapest per il Pride, sfidando il divieto imposto dal governo ungherese e riaffermando il valore della libertà e dei diritti LGBT. Un gesto di coraggio e speranza in un momento di crescenti restrizioni, che testimonia come la voce della comunità possa ancora risuonare forte, anche di fronte alle sfide più dure. La lotta per l’uguaglianza continua, e questa manifestazione ne è la prova tangibile.

Budapest, 28 giu. (askanews) - Decine di migliaia di persone alla parata del Budapest Pride nella capitale ungherese hanno sfidato il divieto del governo contro la manifestazione, che segna un importante passo indietro contro i diritti Lgbtq nel Paese dell'Unione Europea. La coalizione di governo di Orban ha modificato quest'anno le leggi e la costituzione per proibire la celebrazione annuale. Alla manifestazione hanno partecipato decine di parlamentari da tutta Europa, fra cui delle delegazioni di politici italiani: il Pd, con la segretaria Elly Schlein, il segretario di Più Europa Riccardo Magi il leader di Azione Carlo Calenda e delegazioni di Avs e M5S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In migliaia al Pride di Budapest: orgoglio Lgbt+ contro i divieti

