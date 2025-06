In Italia 215mila portatori sindrome di Lynch cos’è e a cosa predispone

In Italia, si stima che siano circa 215 mila i portatori della sindrome di Lynch, una condizione genetica che aumenta il rischio di sviluppare diversi tumori, soprattutto del colon-retto e dell’endometrio. Conosciuta anche come cancro colorettale ereditario non poliposico, questa sindrome può influenzare significativamente la salute. È fondamentale sensibilizzare e promuovere screening precoci per migliorare la prevenzione e le cure.

(Adnkronos) – In Italia si stima ci siano 215mila portatori della sindrome di Lynch. Conosciuta inizialmente come cancro colorettale ereditario non poliposico (Hnpcc), la sindrome di Lynch è una condizione genetica che predispone allo sviluppo di diversi tumori, in particolare del colon-retto e dell'endometrio. È causata da mutazioni nei geni deputati alla riparazione del Dna .

