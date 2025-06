In Iran i funerali di Stato dei vertici morti nella guerra contro Israele | le immagini

In Iran, si svolgono solenni funerali di Stato per circa sessanta vittime della recente escalation con Israele, tra cui importanti comandanti militari e scienziati nucleari. Le immagini delle cerimonie mostrano un forte senso di unitĂ nazionale, con bandiere iraniane e fotografie dei defunti che riempiono le strade. Un momento che segna un episodio cruciale nella tensione regionale, lasciando il mondo a riflettere sugli sviluppi futuri del conflitto.

L' Iran celebra i funerali di Stato per circa sessanta persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, caduti nella guerra con Israele, secondo quanto riportato dai media statali. "La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata", ha annunciato la TV di Stato, mostrando immagini di persone in abiti neri, che sventolano bandiere iraniane e tengono in mano le foto dei comandanti militari uccisi.

