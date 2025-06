In Iran funerali di Stato per 60 vittime della guerra con Israele

In un gesto di profondo rispetto e solidarietà, l'Iran ha celebrato i funerali di Stato per 60 vittime della guerra con Israele, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari. La cerimonia, intensa e solenne, ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini vestiti di nero, sventolando bandiere nazionali e rendendo omaggio ai loro eroi. Un momento che sottolinea la gravità delle tensioni e l’importanza del ricordo.

Teheran, 28 giu. (askanews) - In Iran funerali di Stato per sessanta persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi da Israele. "La cerimonia per onorare i martiri è ufficialmente iniziata", dice lo speaker della tv di Stato, mostrando persone che indossano abiti neri, sventolano bandiere iraniane e tengono in mano le foto dei comandanti militari uccisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Iran funerali di Stato per 60 vittime della guerra con Israele

In questa notizia si parla di: stato - iran - funerali - israele

«Fosse stato l’Iran…»: l’Europarlamento ammette di non voler fare pressioni - Se pensate che le sfide internazionali siano sempre risolte con azioni decise e pressioni diplomatiche, potreste dover ripensare le vostre convinzioni.

Israele – Iran, news oggi: esplosioni a Teheran prima dei funerali di Stato Vai su X

Folla ai funerali dei 'martiri', diretta sulla tv di Stato iraniana. Bandiere e foto dei comandanti militari uccisi #ANSA Vai su Facebook

Teheran, migliaia ai funerali 60 vittime attacchi Idf. Media, esplosioni e contraerea in azione - Media, Usa non hanno usato bombe 'bunker-buster' a Isfahan; Guerra Iran Israele, folla a Teheran ai funerali vittime guerra dei 12 giorni. LIVE; Israele – Iran, news oggi: esplosioni a Teheran prima dei funerali di Stato.

In Iran funerali di Stato per 60 vittime della guerra con Israele - (askanews) – In Iran funerali di Stato per sessanta persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi da Israele. Si legge su askanews.it

Iran, folla a Teheran per i funerali di Stato di 60 vittime dei raid di Israele. Trump: “30 mld per il loro nucleare? Bufala” - Migliaia di persone in Iran per l'ultimo saluto ai comandanti uccisi, mentre Trump smentisce l'ipotesi di aiuti per il programma nucleare ... Segnala ilfattoquotidiano.it