In discoteca per rapinare Tre arresti

In una notte di caos e paura, tre malviventi provenienti da Torino hanno tentato di seminare il terrore nelle discoteche di Brescia, rapinando due giovani nella vivace “Il Molo”. Ma grazie all’attenzione e alla prontezza della Polizia di Stato, i criminali sono stati prontamente arrestati, restituendo sicurezza alla movida cittadina. La loro azione dimostra quanto sia importante la vigilanza per proteggere i cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Un gruppo di tre malviventi, giunti appositamente da Torino per colpire nelle discoteche bresciane, è stato bloccato dalla Polizia di Stato nella notte tra giovedì e venerdì, dopo che hanno rapinato almeno due persone a “Il Molo”: una discoteca di via Sorbanella, in città. Una delle vittime ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata con un pretesto dai tre uomini, che, approfittando della confusione, l’hanno circondata fingendo di voler ballare. Con un gesto rapido, le hanno però strappato con violenza le collanine d’oro che indossava, per poi dileguarsi tra la folla. Una sua amica, testimone dell’aggressione, ha fornito agli investigatori la descrizione di uno dei rapinatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In discoteca per rapinare. Tre arresti

