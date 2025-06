In diretta da Pietrelcina con Al Bano Oxa Patty Pravo Sal Da Vinci Serena Brancale e altri big della musica italiana

Stasera, alle 21.35 su Rai 1, vivremo un emozionante appuntamento con la ventiseiesima edizione di Una Voce per Padre Pio, trasmissione che unisce musica e solidarietà in diretta da Pietrelcina. Con grandi artisti come Al Bano, Oxa, Patty Pravo, Sal Da Vinci e Serena Brancale, condotta dalla sempre coinvolgente Mara Venier, preparatevi a un serata indimenticabile che toccherà il cuore di tutti, perché…

L ’appuntamento è in prima serata: oggi, sabato 28 giugno, alle 21.35 su Rai 1 va in onda l’edizione 2025 di Una Voce per Padre Pio, l’evento televisivo nato da un’idea di Enzo Palumbo, giunto alla sua ventiseiesima edizione. Condotto da Mara Venier, è un grande spettacolo, al servizio della solidarietà. Mara Venier in lacrime a Domenica In: l’addio è vicino? «Chi vivrà vedrà» X Leggi anche › Mara Venier ci ripensa: «”A Domenica In” anche l’anno prossimo ma non da sola» Una Voce per Padre Pio 2025: diretta Rai 1 con Mara Venier ospiti, scaletta. Come da tradizione, Una Voce per Padre Pio va in onda da Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, in provincia di Benevento, città natale di Padre Pio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In diretta da Pietrelcina, con Al Bano, Oxa, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale e altri big della musica italiana

