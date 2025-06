In cella temperature oltre i 50°C la denuncia ei parlamentari Pd in visita al Sant' Anna

In cella temperature oltre i 50°C, la denuncia dei parlamentari PD in visita al Sant'Anna mette in luce una situazione insostenibile. La cronica criticità delle strutture si aggrava con il caldo record di queste settimane, creando condizioni estreme che minacciano la salute e la dignità di chi vi è detenuto. Una condizione ormai insopportabile che richiede interventi immediati e concreti per garantire diritti fondamentali.

“Una situazione grave, con numerosissime criticità croniche, sulle quali, come se non bastasse, va a impattare anche il caldo straordinario di queste settimane, e di quelle che verranno, tanto che, in alcune celle al secondo piano, si raggiungono temperature di 48 o persino 50°. Una condizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

