In auto contro la processione del Corpus Domini a Pedara tragedia sfiorata

Un episodio inquietante scuote la tradizionale processione del Corpus Domini a Pedara: una donna di 49 anni, a bordo di una Fiat Punto, ha attraversato contromano e provocato un grave rischio per i partecipanti, sparando anche in aria. La scena si è conclusa con un intervento immediato delle forze dell’ordine, ma rimane forte il rischio di un incidente grave. La comunità si chiede come sia possibile che episodi simili possano ancora verificarsi in eventi così sentiti e partecipati.

In auto contro la processione del Corpus Domini a Pedara e spari in aria. E' quanto accaduto ieri sera, intorno alle 21.30. Una donna di 49 anni, a bordo di una Fiat Punto, ha imboccato in senso vietato corso Ara Di Giove, per poi svoltare in direzione via Etna, dove era in corso la partecipata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

