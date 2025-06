In auto contro la processione del Corpus Domini a Pedara tragedia sfiorata

Un episodio inquietante ha scosso Pedara durante la tradizionale processione del Corpus Domini, quando una donna di 49 anni ha attraversato in senso vietato e si è schiantata contro il corteo, sparando in aria. Un momento di pura tensione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia e che ha sollevato diverse domande sulla sicurezza pubblica. È importante approfondire i dettagli di questa vicenda per comprendere come prevenire simili incidenti in futuro.

In auto contro la processione del Corpus Domini a Pedara e spari in aria. E' quanto accaduto ieri sera, intorno alle 21.30. Una donna di 49 anni, a bordo di una Fiat Punto, ha imboccato in senso vietato corso Ara Di Giove, per poi svoltare in direzione via Etna, dove era in corso la partecipata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

