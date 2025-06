In Austria un sorriso per la Ferrari Leclerc in prima fila dietro a Norris

In Austria, il sorriso di Charles Leclerc illumina il circuito di Spielberg, conquistando una prima fila emozionante dietro l’inarrivabile Norris. Dopo una mattinata dedicata al perfezionamento del tempo e delle strategie, il pilota Ferrari si prepara a regalarci uno spettacolo ad alta velocità. Con Max Verstappen che, nonostante la casa, chiude settimo tra polemiche, le qualifiche promettono una gara ricca di tensione e adrenalina. La sfida è aperta: chi porterà a casa la vittoria?

Una mattinata dedicata al lavoro sul tempo sul giro per ottenere il meglio nelle qualifiche e alla fine di una giornata emozionante Charles Leclerc conquista la prima fila con la sua Ferrari. Partirà al fianco della Mc Laren dell’imprendibile Lando Norris sul circuito di Spielberg, quello di proprietà della Red Bull che però ha clamorosamente fallito in casa sua con Max Verstappen soltanto settimo e molto polemico con il suo team tanto da definire “inguidabile” la sua macchina. La Ferrari esce invece molto soddisfatta per i risultati delle prove ufficiali, non solo per il secondo tempo di Leclerc ma pure per il quarto ottenuto da Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - In Austria un sorriso per la Ferrari. Leclerc in prima fila dietro a Norris

