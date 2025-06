Impatto terribile tra ciclisti | in due all' ospedale

Un violento impatto tra due ciclisti ha scosso Drena questa mattina, lasciando i coinvolti gravemente feriti. L'incidente, avvenuto intorno alle 10:30 sulla Provinciale 84, ha visto i due appassionati di ciclismo scontrarsi in modo violento. Le prime ricostruzioni indicano che l'impatto è stato estremamente forte, rendendo necessario il pronto intervento dei soccorritori. Oggi, più che mai, si ribadisce l'importanza della prudenza in strada per tutelare la vita di tutti.

Violentissimo incidente tra due ciclisti quello avvenuto intorno alle 10:30 di oggi, sabato 28 giugno, sulla Provinciale 84 a Drena: i due appassionati, ognuno in sella alla propria due ruote, si sono scontrati poco prima dell’ingresso del paese. Ad essere rimasti feriti sono un 54enne, questo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: ciclisti - impatto - terribile - ospedale

