Impact 26.062025 Sorprese per Masha

Preparati a vivere un’onda di emozioni con IMPACT 26062025! La nuova puntata si apre con un coinvolgente promo di Joe Hendry, deciso a riconquistare il titolo a Slammiversary. Nel backstage, Trick Williams, attuale campione TNA, svela le sue ambizioni e il suo rapporto con gli altri wrestler. Tra colpi di scena e alleanze inaspettate, questa puntata promette di sorprendere tutti. Non perdere il prossimo episodio, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del ring!

Questa nuova puntata di iMPACT si apre con un promo di Joe Hendry.L'ex campione invita il pubblico a credere di nuovo in lui e nella sua rincorsa al titolo, perché farà di tutto pur di riprendersi la cintura a Slammiversary. BACKSTAGE: Intanto nel backstage Già Miller intervista l'attuale campione TNA, Trick Williams. Trick riferisce di non avere interesse in Joe, così come in nessun altro, a parte il suo fedele amico AJ Francis impegnato questa sera contro un altro nemico di poco conto (a detta sua) quale Mike Santana. ZACHARY WENTZ vs RYAN NEMETH (2,5 5) Sufficiente apertura lottata tra i due rivali, con il membro dei Rascalz vittorioso e consapevole di aver lanciato un chiaro segnale in vista del prossimo PLE.

