Immobiliare | settimana incolore nonostante ottimismo mercati

Nonostante l'ottimismo diffuso sui mercati, la settimana immobiliare si è rivelata piuttosto incolore, riflettendo un settore ancora in attesa di segnali più chiari. Mentre gli indici globali mostrano segnali di ripresa, l'incertezza sui dazi sembra frenare i progressi nel comparto immobiliare. È un momento di attesa, ma le prossime settimane potrebbero riservare nuove opportunità o sfide da affrontare con cautela e strategia.

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana interlocutoria per il settore immobiliare in Borsa, mentre la maggior parte degli indici globali ha chiuso in rialzo dopo la risoluzione del conflitto tra Iran e Israele (con l’appoggio degli USA), mentre il vertice NATO si è concluso con un accordo e il rinnovato impegno del presidente Trump alla difesa comune. Nelle prossime settimane, è probabile che l’attenzione torni sui dazi statunitensi, poiché i vari rinvii degli aumenti tariffari stanno per scadere, oltre che sul processo di bilancio statunitense per il 2026, compresi i tagli fiscali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Immobiliare: settimana incolore nonostante ottimismo mercati

