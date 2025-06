Immobile può tornare in Serie A | accordo vicino col Bologna

entusiasmanti e ricchi di successi, consacrandosi come uno dei bomber più temuti della Serie A. Ora, dopo un’esperienza in Turchia, Immobile si prepara a riabbracciare il calcio italiano, con un accordo vicino con il Bologna. La sua esperienza e il suo talento potrebbero fare la differenza in questa nuova avventura, portando entusiasmo e gol alla squadra. Il suo ritorno in Italia segna un momento importante per il club e i suoi tifosi, pronti a sognare ancora in grande.

Immobile è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Turchia, accordo di massima trovato con il Bologna. Ciro Immobile ha cambiato diverse maglie nella sua carriera e ha fatto esperienze sia in Italia che all’estero. Tuttavia, sia in Spagna con la maglia del Siviglia, sia in Germania con quella del Borussia Dortmund, le cose non sono andate come sperato. È nel campionato italiano, con la maglia della Lazio, che ha vissuti gli anni più importanti della sua carriera. L’apice l’ha raggiunto con nel 2020, con i 36 gol segnati in un solo campionato. Quei gol, poi, l’hanno portato ad essere l’attaccante titolare dell’Italia che ha vinto gli Europei a Wembley l’anno successivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: immobile - tornare - accordo - bologna

Immobile può tornare in Italia: su di lui tre club (e un possibile suggestivo ritorno alla Lazio) - Ciro Immobile potrebbe presto tornare in Italia, un ritorno che fa sognare i tifosi e scalda il cuore dei club coinvolti.

Il Bologna lavora per riportare in Italia Ciro #Immobile. In giornata i rossoblù e il Besiktas hanno avuto nuovi contatti positivi: la volontà del giocatore è quella di tornare in Italia e non resta che trovare un accordo sull'ingaggio. Tutt'altro che scontato: #Immobile Vai su Facebook

Bologna, Immobile sempre più vicino. Ciro pronto a tornare in Italia; Immobile a un passo dal ritorno in Serie A; Immobile al Bologna: Ciro vuole convincere il Besiktas.

Bologna, accordo vicinissimo per Immobile: i dettagli - Dopo una sola stagione in Turchia, in cui ha messo a segno 19 gol in 41 partite, Ciro Immobile si prepara a tornare in Serie A: è infatti a un passo, secondo Sky,. Lo riporta calciomercato.com

Bologna, è all-in su Immobile: il possibile ingaggio e la durata del suo contratto - Il Bologna starebbe per chiudere l'acquisto di Ciro Immobile dal Besiktas: ecco le cifre del suo possibile ingaggio. tag24.it scrive