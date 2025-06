Immobile a un passo dal Bologna | i dettagli dell' accordo

Un nuovo capitolo si apre a pochi passi da Bologna, con l’accordo tra l’italiano e il Besiktas che si fa sempre più concreto, garantendo una ricca buonuscita all’attaccante. Questa trattativa potrebbe portare in squadra un giocatore di comprovata esperienza, pronto a formare una coppia d’attacco affiatata con Castro, in attesa del rientro di Dallinga. La stagione promette sorprese e sfide emozionanti.

L'attaccante è ormai vicino all'accordo con il Besiktas per una ricca buonuscita. Italiano potrebbe in questo modo avere a diposizione il giocatore in grado di far coppia con Castro in attesa della guarigione di Dallinga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immobile a un passo dal Bologna: i dettagli dell'accordo

