Illuminazione pubblica lettera al sindaco di Terni | Non svenda i servizi crei lavoro dignità e futuro per la città

Gentile Sindaco di Terni, è fondamentale che la nostra città investa in un’illuminazione pubblica moderna e sostenibile, creando così nuovi posti di lavoro dignitosi e un futuro più luminoso per tutti. La recente sospensione del project financing da parte del Tar dell’Umbria rappresenta un’opportunità: riconsiderare le scelte strategiche per valorizzare il nostro patrimonio e garantire servizi di qualità. È il momento di mettere l'interesse collettivo al primo posto e non svendere i servizi essenziali ai privati.

Accogliendo il ricorso presentato da Asm, il Tar dell'Umbria ha sospeso la deliberazione del consiglio comunale di Terni e la determina dirigenziale con cui il Comune di Terni ha scelto la strada del project financing per affidare il servizio di illuminazione pubblica della città. Nell’ordinanza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, pubblica illuminazione: “Il project financing è un’opportunità per una città più sicura” - Il project financing per la pubblica illuminazione a Terni rappresenta un’opportunità per rendere la città più sicura e moderna.

