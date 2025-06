Illumia Padel Cup 2025 | torneo tra le stelle per la coppa di campione del mondo

Preparati a vivere un’estate di emozioni e grandi sfide: l’Illumia Padel Cup 2025 torna, tra le stelle del calcio e dello sport, per contendersi la coppa di campione del mondo. Nel suggestivo scenario del Country Club di Castenaso, si sfideranno leggende come Luca Toni, Totti, De Rossi e altri miti italiani. Chi si laureerà campione? La gara è appena iniziata, e il meglio deve ancora arrivare!

Bologna, 28 giugno 2025 – Si è alzato il sipario sulla quarta edizione dell’Illumia Padel Cup, il torneo tra 32 ex stelle della Serie A. Dentro le gabbie di vetro dello splendido Country Club di Castenaso sarà caccia al campione del mondo in carica Luca Toni, da due anni di fila vincitore in coppia con l’ex rossoblù Luca Ceccarelli. Con lui gli ex compagni del 2006, Totti e De Rossi. E ancora: Bobo Vieri, Papu Gomez, Paolo Di Canio e tanti altri. Il tutto sotto la regia di Tomas Locatelli (ovviamente in gara), Marco Bernardi, presidente di Illumia, e Mario Trebbi, socio fondatore del Country. Sfide in diretta su sito Twitch. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Illumia Padel Cup 2025: torneo tra le stelle per la coppa di campione del mondo

