Ilaria Salis contro le nozze da favola di Bezos Ma per vendere il suo libro usa Amazon

In un'Italia che si risveglia tra polemiche e curiosità, Ilaria Salis si schiera contro le nozze da favola di Bezos, ma non rinuncia a promuovere il suo libro su Amazon. Tra scritte laser e proteste in Laguna, il matrimonio tra il magnate e Lauren Sánchez diventa il simbolo di una sfida tra tradizione e modernità. E così, la prima sommossa nuziale di Venezia apre un dibattito acceso: fino a dove può spingersi il sogno di un amore glamour senza intoppi?

Sì Bezos, no party, in pratica la prima sommossa nuziale. Con i bravi e don Abbondio che sbarcano in Laguna: «Questo matrimonio non s'ha da fare». Niente confetti ma scritte laser sul campanile di San Marco, facciamoli sentire indesiderati. I novelli Renzo e Lucia sono Mister Amazon, ovvero l'imprenditore Jeff Bezos, e la giornalista pilota Lauren Sánchez, rei di aver invaso Venezia con la loro «tracotante» ricchezza. E con una vera e propria corte dei miracoli al seguito, e chi se ne importa se la città ci guadagna (957 milioni e spiccioli, secondo una stima del ministero del Turismo). Un affronto insopportabile per la gauche, che da settimane è mobilitata in versione Don Rodrigo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ilaria Salis contro le nozze da favola di Bezos. Ma per vendere il suo libro usa Amazon

In questa notizia si parla di: bezos - amazon - ilaria - salis

A Venezia spuntano i “No Bezos” per protestare contro il matrimonio del magnate di Amazon - A Venezia, tra il fascino senza tempo e le luci sfavillanti del lusso, si sono scatenati i “No Bezos”.

Io rispetto le idee di tutti e difendo il diritto di Ilaria Salis ad esprimerle come quelle di chiunque altro ma se vuoi contestare Bezos prima preoccupati di ritirare il tuo libro in vendita su Amazon perché altrimenti la tua credibilità è un po’ sotto lo zero, ecco. Vai su X

Matteo Salvini denunciato per diffamazione da Ilaria Salis, ma il pm chiede l'archiviazione: «Riportati fatti storici, non offensivi» Vai su Facebook

Delirio della Salis sul matrimonio di Bezos: È una lotta di classe; Bezos, folle blitz della sinistra a Venezia: Gli impediremo di sposarsi | .it; Trump, il delirio della Salis: Gli oligopoli capitalisti generano sempre fascismo e guerra.

Ilaria Salis contro le nozze di Bezos a Venezia. Ma vende il libro su Amazon - Con i bravi e don Abbondio che sbarcano in Laguna: «Questo matrimonio non ... Riporta iltempo.it

Ilaria Salis attacca il turismo di lusso: “Bezos offende Venezia” - L’eurodeputata Ilaria Salis critica il matrimonio del patron di Amazon, ma le sue parole dividono. Scrive msn.com