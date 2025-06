Ilaria Dallatana è la nuova Presidente di CESVI | una leadership al femminile per affrontare le sfide umanitarie globali

Bergamo, 26 giugno 2025 – In un mondo che affronta sfide umanitarie sempre più complesse, la leadership femminile di Ilaria Dallatana rappresenta una ventata di innovazione e determinazione per CESVI. La sua esperienza nel settore dei media si unisce alla passione per il sociale, rafforzando il ruolo dell’organizzazione nel rispondere alle emergenze globali. Con questa nomina, CESVI si prepara a scrivere un nuovo capitolo di impegno e speranza.

Bergamo, 26 giugno 2025 – Cambio ai vertici di CESVI, una delle principali organizzazioni umanitarie italiane attive in 28 Paesi del mondo. Ilaria Dallatana, manager televisiva e imprenditrice nel settore dei media, è stata nominata nuova Presidente della Fondazione CESVI, succedendo a Gloria Zavatta, che ha guidato l’ente dal 2018 al 2025. Una guida esperta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ilaria Dallatana è la nuova Presidente di CESVI: una leadership al femminile per affrontare le sfide umanitarie globali

In questa notizia si parla di: cesvi - ilaria - dallatana - presidente

Cesvi sempre in rosa: alla presidenza Ilaria Dallatana - Cesvi, sempre in rosa con la passione e l’impegno, annuncia con entusiasmo il passaggio di testimone a Ilaria Dallatana come nuovo Presidente.

Cesvi Onlus ha una nuova presidente. Si tratta di Ilaria Dallatana, che dopo 40 anni nel mondo della tv ha deciso di provare a catturare l'attenzione del pubblico per aiutare chi ne ha più bisogno. Vai su Facebook

Translate postIlaria Dallatana, nota manager televisiva ed ex Direttrice di Rai 2, è stata nominata Presidente di Cesvi, l’organizzazione umanitaria con base a Bergamo e attiva in 28 Paesi. Succede a Gloria Zavatta, alla guida dell’ente dal 2018. La nuova nom Vai su X

Ilaria Dallatana è la nuova presidente di Cesvi; Tempo di rinnovi: nuovi Presidenti per il CESVI e per la CPD di Torino; Dal palinsesto televisivo agli aiuti umanitari: Ilaria Dallatana è la nuova guida di Cesvi.

Ilaria Dallatana è la nuova presidente di Cesvi - Manager televisiva e imprenditrice di spicco nel settore dei media, 59 anni, guiderà l'organizzazione umanitaria attiva in 31 Paesi. Come scrive romasette.it

Ex direttrice Rai2 Dallatana nominata presidente del Cesvi - Ilaria Dallatana è la nuova presidente del Cesvi, l'organizzazione umanitaria fondata 40 anni fa a Bergamo e ora attiva in 28 Paesi del mondo. Scrive ansa.it