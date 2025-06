Il volantino contro le truffe | Difendiamo gli anziani

consigli pratici e strumenti utili per riconoscere e contrastare le truffe, con l’obiettivo di proteggere i nostri cari più vulnerabili. La sicurezza degli anziani è una priorità che riguarda tutti noi: informarsi è il primo passo per difendersi e mantenere la tranquillità nelle nostre comunità.

È in distribuzione il volantino " Non fidatevi delle apparenze! ", che offre consigli utili per prevenire e contrastare truffe e raggiri, esoso fenomeno specie quando ai danni di anziani. A realizzarlo, secondo le indicazione date dalle forze dell’ordine, è stata la Proloco Valle dell’Arno. Mille le copie stampate e che altrettante famiglie di Compiobbi e Ellera troveranno da oggi nella cassetta postale. E’ infatti una vera e propria raffica di testimonianze quella che arriva dai social sulle truffe, sia tentate che andate a termine ai danni di anziani e persone fragili, che arriva dalla valle dell’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il volantino contro le truffe: "Difendiamo gli anziani"

In questa notizia si parla di: truffe - volantino - anziani - difendiamo

Il volantino contro le truffe: Difendiamo gli anziani.

Il volantino contro le truffe: "Difendiamo gli anziani" - ", che offre consigli utili per prevenire e contrastare truffe e raggiri, esoso fenomeno specie quando ai danni di anziani. Da msn.com

#chiamatecisempre: difendiamo gli anziani dalle truffe estive - Per fare in modo che questo odioso fenomeno sia prevenuto, è necessario fornire ai nostri anziani, familiari o vicini di casa, gli strumenti utili per difendersi. Si legge su poliziadistato.it