Il video-appello a Mattarella | Vezzano è un borgo ridente Le antenne lo rovineranno

Nel pittoresco borgo di Vezzano, la bellezza del paesaggio rischia di essere deturpata dall’installazione di un’antenna 5G. Il gruppo “No 5G a Vezzano” ha rivolto un appello al Presidente Mattarella, allegando un video in cui i cittadini esprimono il loro amore per il territorio e la preoccupazione per la sua tutela. Un messaggio che invita a riflettere sull’importanza di preservare la nostra natura e il nostro paesaggio.

Il gruppo “No 5G a Vezzano” ha scritto una mail al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allegando un video che si conclude con la dichiarazione “Viva la Repubblica, Viva la Costituzione”. Un video in cui Cinzia Calanchi, insieme ai cittadini che fanno parte del comitato, parla dell’amore per il territorio, della sciagura dell’installazione di un’antenna della telefonia mobile che deturpa il paesaggio e della possibilità che ne siano posizionate altre otto, la maggior parte proprio nel borgo storico. Una lettera aperta, insomma, sotto forma di video. "Ci siamo costituiti in un gruppo No 5G a Vezzano Ligure, un ridente paese, ma di ridente questo paese non ha più niente da quando c’è un piano ipotetico di nove antenne", spiega Calanchi nel video. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il video-appello a Mattarella: "Vezzano è un borgo ridente. Le antenne lo rovineranno"

In questa notizia si parla di: mattarella - vezzano - borgo - appello

Il video-appello a Mattarella: Vezzano è un borgo ridente. Le antenne lo rovineranno.

Quindicenne si impicca: madre rivolge appello a Mattarella - Quindicenne si impicca: madre rivolge appello a Mattarella 'Le hanno tolto la vita perché brillava troppo, abbiamo paura' PIAZZA ARMERINA , 09 novembre 2024, 13:33 ... ansa.it scrive

Quindicenne si impicca: madre rivolge appello a Mattarella - "Vogliamo che il Presidente della Repubblica Mattarella si metta una mano sul cuore e guardi il caso di mia figlia, bambina perfetta, promessa italiana della pallavolo. Scrive ansa.it