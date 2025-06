Il vento sbatte la porta e il bimbo di un anno resta chiuso in casa da solo salvato dai carabinieri

Un episodio di grande tensione ha coinvolto un piccolo di un anno a Lecce: il vento ha sbattuto la porta di casa, lasciando il bambino intrappolato da solo. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, evitando una tragedia. Questo incidente ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e l’attenzione in situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire come si è risolta questa vicenda e quali misure sono state adottate.

Un bimbo di un anno è rimasto chiuso in casa a Lecce dopo che il vento ha sbattuto la porta dell'abitazione nella quale era in vacanza con il papĂ , un 38enne francese. La porta è rimasta bloccata e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

