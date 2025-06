Il van che porta i libri dove non ci sono più

Immagina un veicolo che sfida i confini della cultura, portando libri dove nessuno è più arrivato. Il van, custode di circa mille titoli, partirà il 12 luglio per un tour che trasformerà ogni tappa in un’oasi di sapere e scoperta. Un’esperienza unica per ridare voce alle pagine smarrite e accendere la passione per la lettura ovunque ci sia bisogno di cultura.

Il caravan ospiterà circa un migliaio di titoli e il tour avrà inizio il prossimo 12 luglio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il van che porta i libri dove non ci sono più

