Il Valdinievole Montecatini rischia di sparire | Poche speranze da soli non ce la facciamo

Il Valdinievole Montecatini, simbolo di passione e tradizione, rischia di scomparire se non si trovano immediate soluzioni. La squadra, guidata dal presidente Nannini, lotta per mantenere viva la propria storia, ma le difficoltà economiche e la mancanza di nuovi sostenitori pongono il club a un passo dall’addio ai campionati. È il momento di unirci e ridare speranza a questa realtà , perché insieme possiamo fare la differenza e salvare il nostro patrimonio sportivo.

Non c'è pace negli uffici del Valdinievole Montecatini, che vede allontanarsi sempre più la possibilità di iscriversi al prossimo campionato di Promozione. La società guidata dal presidente Piero Nannini è ancora alla ricerca di un possibile nome che possa contribuire a sostenere i colori biancocelesti verso la continuità dell'attività agonistica. Ma al momento nessuno sembra interessato a entrare nel gruppo dirigenziale e nel pool di sponsor. Eppure nella città termale ci sono esercizi commerciali che sostengono attività sportive anche fuori comune: forse uno o più motivi ci sono, con la mancanza di una struttura all' altezza di far giocare i propri atleti come prima indiziata.

