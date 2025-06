Il tuo tennis? Manca di intensità | Djokovic provoca Sabalenka Lei replica | Eri il mio preferito ora non più Il siparietto alla vigilia di Wimbledon – Il video

Il tennis si anima di humor e complicità con Djokovic e Sabalenka, protagonisti di un siparietto irresistibile alla vigilia di Wimbledon 2025. Tra frecciatine e risate, i due campioni dimostrano che anche in momenti di tensione sportiva il fair play e la simpatia sono di casa. E mentre l’attesa per il torneo cresce, si intuisce che il loro incontro sarà più di un semplice match: sarà uno spettacolo da non perdere.

Scambio di battute – e qualche frecciatina – tra Novak Djokovic e Aryna Sabalenka alla vigilia di Wimbledon 2025. Durante il media day del torneo, il campione serbo ha fatto irruzione nella conferenza stampa della numero 1 del tennis femminile, regalando un momento divertente tra sorrisi e prese in giro amichevoli. I due si sono allenati insieme in vista dell’inizio del torneo, previsto per lunedì 30 giugno. Ed è proprio da lì che parte lo scambio. June 28, 2025 La provocazione di Djokovic e la risposta di Sabalenka. «Tutti mi chiedono di cosa abbiamo parlato dopo l’allenamento», dice Sabalenka a Djokovic riferendosi ai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

