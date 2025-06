Il tunnel del Tenda è realtà | oggi i primi passaggi di auto e moto dietro una safety car | Video

Oggi, sul tunnel del Tenda 232, si sono svolti i primi passaggi di auto e moto dietro una safety car, garantendo maggiore sicurezza agli utenti. La circolazione avviene a senso alternato nelle fasce orarie settimanali e prolungate nel weekend (6-21). Ricordiamo che il passaggio è vietato ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate, per assicurare un transito più sicuro e fluido. Restate aggiornati per ulteriori novità.

