Il Trump Phone non è ancora nato ma fa già discutere

notizia, il Trump Phone Golden Version già suscita scalpore e dubbi. Promette innovazione e patriottismo, ma molti si chiedono se sarà all’altezza delle aspettative o un semplice clone cinese. Con un prezzo di 499 dollari, potrebbe rivoluzionare il mercato o rivelarsi un fallimento. L’attesa cresce, e il mondo osserva con curiosità: questa nuova mossa di Trump Mobile cambierà davvero le regole del gioco? Solo il tempo saprà rispondere.

Doveva essere il nuovo, grande telefono americano, ma probabilmente sarà solo un altro device cinese. La Trump Mobile, costola della multinazionale Trump Organization, ha annunciato la produzione di un nuovo modello di cellulare - il Trump phone golden version - uno smartphone da 499 dollari capace di servire i cittadini statunitensi, stando alle loro intenzioni, meglio di qualsiasi altro dispositivo. Ma, a pochi giorni dalla diffusione della notizia, il progetto è già cambiato. È scomparsa la scritta "Made in Usa", sostituita dall'etichetta "Orgoglioso design americano", mentre la data di uscita, fissata a settembre, è stata modificata in "più avanti quest'anno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Trump Phone non è ancora nato, ma fa già discutere

Trump ha lanciato sul mercato uno smartphone da 499 dollari: cosa sappiamo del T1 Phone - Il T1 Phone, il nuovo smartphone lanciato da Donald Trump a 499 dollari, sta attirando l’attenzione per il suo nome prestigioso e il suo design dorato ed elegante.

