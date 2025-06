Il triestino morto in carcere a Gorizia è deceduto per overdose

Una tragedia che scuote la comunità di Gorizia: il giovane triestino Denis Battistuti Maganuco, appena 30 anni, è morto nel carcere di Gorizia lo scorso primo maggio a causa di un'overdose di metadone e benzodiazepine. La sua storia mette in luce le sfide delle dipendenze e le emergenze del sistema penitenziario, lasciando un vuoto profondo e molte domande sul supporto alla salute mentale dei detenuti.

Il giovane triestino detenuto nel carcere di Gorizia morto lo scorso primo maggio è deceduto a causa di una overdose di metadone e benzodiazepine. A darne notizia è Il Piccolo. Denis Battistuti Maganuco aveva 30 anni. In carcere c'era finito dopo il furto di farmaci avvenuto la sera del 28 aprile. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: carcere - triestino - deceduto - overdose

